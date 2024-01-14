Египет — Мозамбик: Салах, Трезеге и Эльнени в стартовом составе на матч КАН

Сегодня, 14 января, состоится матч 1-го тура группы B в Кубке африканских наций. Игра пройдёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Okko.

Стартовые составы:

Египет: Эль-Шенави, Хани, Хамди, Хегази, Абдель Монем, Эльнени, Сайед, Фати, Трезеге, Мохамед, Салах.

Мозамбик: Эрнан, Мандава, Пелембе, Дови, Вити, Мешер, Гимараеш, Амаде, Макандза, Ратифо, Виланкулош.

Вчера, 13 января, в группе А состоялся матч открытия Кубка африканских наций, в котором встретились Кот-д’Ивуар, являющийся страной-хозяйкой турнира, и Гвинея-Бисау. В этой встрече ивуарийская национальная команда одержала победу со счётом 2:0.

Данный турнир будет проходить с 13 января по 11 февраля. В Кубке африканских наций принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем этого турнира является Сенегал, который в финале КАН-2021 обыграл Египет в послематчевой серии пенальти (4:2).