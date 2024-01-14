Агент игрока «Сочи» Джорджевича заявил, что игрок может покинуть клуб свободным агентом

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал, что черногорский форвард в ближайшее время может покинуть клуб свободным агентом.

«Лука Джорджевич договорился с «Сочи», что уйдёт свободным агентом, если найдёт клуб, который ему понравится и будет подходящим для него», — сказал Глушевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Джорджевич провёл 11 матчей в составе «Сочи», в которых забил два гола и отдал две голевых передачи. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 600 тыс. Контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года.