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Хаби Алонсо ответил на вопрос, когда возглавит «Реал»

Хаби Алонсо ответил на вопрос, когда возглавит «Реал»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос испанских студентов, которые спросили, когда тот возглавит мадридский «Реал».

«Сейчас я тут, в Леверкузене. Я прямо как Эрасмус (испанский студент, находящийся в Леверкузене. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Алонсо Madrid Universal в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее появлялась информация, что в скором времени испанский специалист может заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба. 29 декабря 2023 года «Реал» Мадрид объявил о продлении контракта с Анчелотти до 30 июня 2026 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В данный момент «Реал» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 48 очков после 19 матчей.

Турнирная таблица Ла Лиги
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