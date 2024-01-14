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«Валенсия» разгромила «Кадис», 21-летний нападающий отметился голом и двумя ассистами

«Валенсия» разгромила «Кадис», 21-летний нападающий отметился голом и двумя ассистами
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Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги между «Кадисом» и «Валенсией». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Исидро Диас де Мера Эскудеросом. «Валенсия» одержала победу со счётом 4:1.

Испания - Примера . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 4
Валенсия
Валенсия
0:1 Дуро – 8'     1:1 Алькарас – 21'     1:2 Лопес – 52'     1:3 Герра – 90+4'     1:4 Васкес – 90+8'    

Первый мяч был забит уже на восьмой минуте, когда нападающий гостей Уго Дуро открыл счёт с передачи 21-летнего Диего Лопеса и вывел свою команду вперёд. На 21-й минуте полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас сравнял счёт, реализовав пенальти.

В начале второго тайма Лопес забил победный мяч. Ему ассистировал Серхи Канос. В компенсированное время полузащитник Хави Герра увеличил преимущество «Валенсии» с передачи всё того же Лопеса. До финального свистка защитник гостей Хесус Васкес успел забить ещё один мяч для своей команды. Голевая на счету Альберто Мари.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Благодаря этой победе «Валенсия» поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 29 очков в 20 проведённых матчах. «Кадис» располагается на 18-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Ла Лиги
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