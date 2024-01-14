«Валенсия» разгромила «Кадис», 21-летний нападающий отметился голом и двумя ассистами

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги между «Кадисом» и «Валенсией». Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Исидро Диас де Мера Эскудеросом. «Валенсия» одержала победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит уже на восьмой минуте, когда нападающий гостей Уго Дуро открыл счёт с передачи 21-летнего Диего Лопеса и вывел свою команду вперёд. На 21-й минуте полузащитник «Кадиса» Рубен Алькарас сравнял счёт, реализовав пенальти.

В начале второго тайма Лопес забил победный мяч. Ему ассистировал Серхи Канос. В компенсированное время полузащитник Хави Герра увеличил преимущество «Валенсии» с передачи всё того же Лопеса. До финального свистка защитник гостей Хесус Васкес успел забить ещё один мяч для своей команды. Голевая на счету Альберто Мари.

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Благодаря этой победе «Валенсия» поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 29 очков в 20 проведённых матчах. «Кадис» располагается на 18-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.