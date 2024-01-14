«Гавр» — «Лион»: Кузяев отдал голевой пас в матче Лиги 1

В матче 18-го тура французской Лиги 1 встречаются «Гавр» и «Лион». Команды играют на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангула. Игра началась в 19:05 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте футболист «Гавра» Кристофер Опери навесил слева к линии вратарской, и Готье Льорис реализовал эту подачу с углового, пробив головой в прыжке точно в правый угол ворот.

На 29-й минуте игрок «Лиона» Джейк О'Брайен грубо сыграл против Далера Кузяев и после просмотра VAR был удалён с поля. На 50-й минуте Эммануэль Сабби ворвался в штрафную, убрал соперника и упрочил преимущество хозяев.

На 54-й минуте Райан Шерки прорвался по левому флангу в штрафную и прострелил вдоль линии вратарской, где Александр Ляказетт остановил мяч, сделал пару шагов к воротам и технично отправил его в сетку мимо вратаря.

На 62-й минуте Далер Кузяев отдал голевой пас на Кристофера Опери.

В матче первого круга чемпионата Франции «Гавр» и «Лион» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась 17 сентября 2023 года.

«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда Луки Элснера набрала 19 очков за 17 матчей. «Лион», в свою очередь, находится на 15-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.