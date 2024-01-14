Далер Кузяев помог «Гавру» обыграть «Лион» в Лиге 1

В матче 18-го тура французской Лиги 1 встречались «Гавр» и «Лион». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангула. Игра началась в 19:05 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте футболист «Гавра» Кристофер Опери навесил слева к линии вратарской, и Готье Льорис реализовал эту подачу с углового, пробив головой в прыжке точно в правый угол ворот.

На 29-й минуте игрок «Лиона» Джейк О'Брайен грубо сыграл против Далера Кузяев и после просмотра VAR был удалён с поля. На 50-й минуте Эммануэль Сабби ворвался в штрафную, убрал соперника и упрочил преимущество хозяев.

На 54-й минуте Райан Шерки прорвался по левому флангу в штрафную и прострелил вдоль линии вратарской, где Александр Ляказетт остановил мяч, сделал пару шагов к воротам и технично отправил его в сетку мимо вратаря.

На 62-й минуте Опери обыгрался с Кузяевым, красиво ушёл финтами от двух соперников у штрафной и по классной траектории отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

На 90-й минуте игрок гостей Дуе Чалета-Цар получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Российский полузащитник Далер Кузяев появился на поле с первых минут. Сначала на 30-й минуте на себе заработал красную карточку для соперника, а на 62-й минуте отдал голевой пас. Вскоре на 70-й минуте Далер был заменён.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Лиги 1 «Гавр» располагается на 11-м месте с 22 очками. «Лион» находится в зоне стыковых матчей, на 16-й строчке с 16 очками.