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Судьи отменили гол «Монцы» в матче с «Интером» из-за минимального офсайда

Судьи отменили гол «Монцы» в матче с «Интером» из-за минимального офсайда
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Вчера, 13 января, состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А между «Монцей» и миланским «Интером». Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. «Интер» одержал победу со счётом 5:1. На 30-й минуте полузащитник «Монцы» Маттео Пессина поразил ворота соперника, но этот гол не был засчитан из-за минимального офсайда.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в прошедшей встрече в составе гостей дублями отметились Хакан Чалханоглу и Лаутаро Мартинес, ещё один мяч на счету Маркуса Тюрама. В составе хозяев единственный мяч забил Маттео Пессина.

В данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу, набрав 51 очко в 20 проведённых матчах. «Монца» располагается на 11-й позиции. Команда завоевала 25 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Серии А
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