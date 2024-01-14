Египет — Мозамбик: Вити сделал счёт равным

Сегодня, 14 января, проходит матч 1-го тура группы B в Кубке африканских наций. Игра идёт на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.

На второй минуте Мостафа Мохамед после передачи Мохамеда Салаха открыл счёт и вывел египтян вперёд. На 55-й минуте игрок сборной Мозамбика Вити после паса Домингуша Макандзы сделал счёт равным.

Вчера, 13 января, в группе А состоялся матч открытия Кубка африканских наций, в котором встретились Кот-д’Ивуар, являющийся страной-хозяйкой турнира, и Гвинея-Бисау. В этой встрече ивуарийская национальная команда одержала победу со счётом 2:0.

Данный турнир будет проходить с 13 января по 11 февраля. В Кубке африканских наций принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем этого турнира является Сенегал, который в финале КАН-2021 обыграл Египет в послематчевой серии пенальти (4:2).