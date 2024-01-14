Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2 в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2 в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступал Джон Брукс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.

В самом начале встречи, на третьей минуте, Расмус Хойлунд открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Вскоре, на 19-й минуте, Ришарлисон сравнял счёт. Под конец первого тайма, на 40-й минуте, Маркус Рашфорд вновь вывел «красных дьяволов» вперёд. В самом начале второй половины, на 46-й минуте, Родриго Бентанкур с передачи Тимо Вернера сравнял счёт. Гол Бентанкура так и остался последним в данной встрече, команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хойлунд – 3'     1:1 Ришарлисон – 19'     2:1 Рашфорд – 40'     2:2 Бентанкур – 46'    

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 40 очков и расположился на пятой строчке.

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android