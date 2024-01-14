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«Сочи» представил тренерский штаб Морено, в который вошли три испанца

«Сочи» представил тренерский штаб Морено, в который вошли три испанца
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Пресс-служба «Сочи» представила тренерский штаб главного тренера команды Роберта Морено, в который вошли три испанца.

В тренерский штаб вошли помощники Эудардо Докампо и Хуан Хосе Муньос Карретеро, а также тренер по физической подготовке Хавьер Лагунас Чокарро. При этом по-прежнему в тренерском штабе южан присутствуют Дмитрий Бородин (тренер вратарей), Александр Веряскин (тренер) и Пэтру Лэзэрэску (тренер по физической подготовке).

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте с 11 очками.

Напомним, ранее сочинскую команду уже покинули нападающие Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе, а также может уйти из клуба форвард Лука Джорджевич. Кроме того, «Сочи» арендовал до конца сезона Дмитрия Чистякова у «Зенита».

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