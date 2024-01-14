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Жена Левандовского: «Барселона» обыграет «Реал» со счётом 3:1, а Роберт забьёт два мяча

Жена Левандовского: «Барселона» обыграет «Реал» со счётом 3:1, а Роберт забьёт два мяча
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Анна Левандовски, которая является женой нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, высказалась о предстоящем финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», который пройдёт 14 января.

«Барселона» обыграет «Реал» Мадрид со счётом 3:1, а мой муж забьёт два мяча», — написала Левандовски в своей соцсети.

Напомним, польский нападающий в финале Суперкубка Испании выйдет с первых минут. А в 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:1.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

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