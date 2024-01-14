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«Уже не актуально». Соболев показал фото футболки «ПСЖ» с автографом Месси

«Уже не актуально». Соболев показал фото футболки «ПСЖ» с автографом Месси
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своём телеграм-канале продемонстрировал фотографию футболки французского «ПСЖ» с автографом бывшего нападающего парижан Лионеля Месси.

«Уже не актуально», — подписал опубликованное фото Соболев.

Фото: Телеграм-канал Александра Соболева

Напомним, Лионель Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. За это время аргентинский нападающий принял участие в 75 матчах за парижан во всех официальных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 результативными передачами. Летом 2023 года Лионель Месси стал футболистом американской команды «Интер Майами».

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами.

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