«Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А

Сегодня, 14 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Габбиа, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

«Рома»: Свилар, Манчини, Льоренте, Кристенсен, Челик, Спинаццола, Кристанте, Паредес, Бове, Эль-Шаарави, Лукаку.

В данный момент «Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.