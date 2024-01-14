Египет благодаря голу Салаха на последней минуте вырвал ничью в матче с Мозамбиком

Сегодня, 14 января, проходил матч 1-го тура группы B в Кубке африканских наций. Игра шла на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Встреча завершилась со счётом 2:2. Матч в прямом эфире показывал Okko.
На второй минуте Мостафа Мохамед после передачи Мохамеда Салаха открыл счёт и вывел египтян вперёд. На 55-й минуте игрок сборной Мозамбика Вити после паса Домингуша Макандзы сделал счёт равным. На 58-й минуте Клесио Бук вывел сборную Мозамбика вперёд. На 90+7-й минуте Салах реализовал пенальти и принёс очко своей команде.
На данный момент после одного сыгранного матча в Кубке Африканских наций сборная Египта располагается на втором месте с одним очком. Национальная команда Мозамбика является лидером группы В с таким же количеством очков.
- 14 января 2024
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