«Реал» Мадрид — «Барселона»: Винисиус вывел «сливочных» вперёд в «эль класико»

Сегодня, 14 января, в финальном матче Суперкубка Испании встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале первого тайма, на восьмой минуте, Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, реализовав выход один на один и выведя «Реал» вперёд — 1:0.
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.
В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.
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