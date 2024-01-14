Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Барселона»: Винисиус реализовал пенальти и оформил хет-трик

«Реал» Мадрид — «Барселона»: Винисиус реализовал пенальти и оформил хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 января, в финальном матче Суперкубка Испании встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'

В начале первого тайма, на седьмой минуте, Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, реализовав выход 1 на 1 и выведя «Реал» вперёд. Почти сразу же, на 10-й минуте, Винисиус удвоил преимущество «сливочных» в матче, оформив дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски великолепным ударом с лёту с радиуса штрафной отыграл один мяч. Вскоре, на 37-й минуте, в ворота «Барселоны» был назначен пенальти. Винисиус реализовал 11-метровый удар и оформил хет-трик — 3:1.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android