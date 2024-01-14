Каждый игрок «Реала» получит по € 150 тыс. в случае победы над «Барселоной»

Каждый футболист мадридского «Реала» получит по € 150 тыс. в случае победы над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (3:1), который проходит в данный момент, сообщает Football Espana.

По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес выделил € 4 млн для вознаграждения команды и тренерского штаба в случае победы над сине-гранатовыми.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.