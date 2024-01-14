«Милан» — «Рома»: хозяева открыли счёт на 11-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте встречи полузащитник «Милана» Ясин Адли открыл счёт с передачи Тейани Рейндерса и вывел свою команду вперёд. Длинную позиционную атаку провёл «Милан», несколько минут, словно акулы, кружили хозяева вокруг штрафной гостей. В итоге Кристиан Пулишич вдоль линии отдал на Рейндерса, Тейани покатил дальше на Адли, который на замахе убрал защитника и пробил точно в правый нижний угол.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.