Сергей Семак ответил, будут ли у «Зенита» новые трансферы в зимнее окно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, будут ли сине-бело-голубые приобретать новых игроков для усиления состава в зимнее трансферное окно.

«Сейчас состав «Зенита» достаточно укомплектован или стоит ждать новых трансферов в зимний период? Возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли — посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» уже оформил четыре трансфера, подписав нападающих Педро и Артура, полузащитника Ильзата Ахметова и защитника Нино, а также расстался с защитником Робертом Ренаном, отдав его в аренду.

В данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. На счету сине-бело-голубых 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.