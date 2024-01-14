«Реал» разгромил «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале первого тайма, на седьмой минуте, Винисиус Жуниор открыл счёт в матче, реализовав выход 1 на 1 и выведя «Реал» вперёд. Почти сразу же, на 10-й минуте, Винисиус удвоил преимущество «сливочных» в матче, оформив дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски великолепным ударом с лёту с радиуса штрафной отыграл один мяч. Вскоре, на 37-й минуте, в ворота «Барселоны» был назначен пенальти. Винисиус реализовал 11-метровый удар и оформил хет-трик.

Во втором тайме, на 64-й минуте, Родриго сделал счёт матча разгромным. Вскоре, на 71-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку после фола на Винисиусе и покинул поле. Гол Родриго так и остался последним в данном матче, «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.