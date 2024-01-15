Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Де Брёйне попал в список звёзд, которые могли бы играть на Кубке Африки

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне мог бы играть за сборную Бурунди, которая выбыла из Кубка африканских наций — 2024 во время квалификационного раунда. Мама футболиста родилась в этой стране.

Помимо него, в список, представленный ESPN в социальных сетях, попали следующие звёздные футболисты:

Коди Гакпо (мог бы играть за сборную Ганы по отцовской линии).

Росс Баркли (мог бы играть за сборную Нигерии по отцовской линии).

Вильям Салиба (мог бы играть за сборную Камеруна по линии матери).

Серж Гнабри (мог бы играть за сборную Кот-д'Ивуара по отцовской линии).

Букайо Сака (мог бы играть за сборную Нигерии по линии родителей).

Карим Бензема (мог бы играть за сборную Алжира по линии родителей).

Лерой Зане (мог бы играть за сборную Сенегала по отцовской линии).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.