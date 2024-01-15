Де Брёйне попал в список звёзд, которые могли бы играть на Кубке Африки
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне мог бы играть за сборную Бурунди, которая выбыла из Кубка африканских наций — 2024 во время квалификационного раунда. Мама футболиста родилась в этой стране.
Помимо него, в список, представленный ESPN в социальных сетях, попали следующие звёздные футболисты:
- Коди Гакпо (мог бы играть за сборную Ганы по отцовской линии).
- Росс Баркли (мог бы играть за сборную Нигерии по отцовской линии).
- Вильям Салиба (мог бы играть за сборную Камеруна по линии матери).
- Серж Гнабри (мог бы играть за сборную Кот-д'Ивуара по отцовской линии).
- Букайо Сака (мог бы играть за сборную Нигерии по линии родителей).
- Карим Бензема (мог бы играть за сборную Алжира по линии родителей).
- Лерой Зане (мог бы играть за сборную Сенегала по отцовской линии).
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.
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