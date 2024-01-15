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Де Брёйне попал в список звёзд, которые могли бы играть на Кубке Африки

Де Брёйне попал в список звёзд, которые могли бы играть на Кубке Африки
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне мог бы играть за сборную Бурунди, которая выбыла из Кубка африканских наций — 2024 во время квалификационного раунда. Мама футболиста родилась в этой стране.

Помимо него, в список, представленный ESPN в социальных сетях, попали следующие звёздные футболисты:

  • Коди Гакпо (мог бы играть за сборную Ганы по отцовской линии).
  • Росс Баркли (мог бы играть за сборную Нигерии по отцовской линии).
  • Вильям Салиба (мог бы играть за сборную Камеруна по линии матери).
  • Серж Гнабри (мог бы играть за сборную Кот-д'Ивуара по отцовской линии).
  • Букайо Сака (мог бы играть за сборную Нигерии по линии родителей).
  • Карим Бензема (мог бы играть за сборную Алжира по линии родителей).
  • Лерой Зане (мог бы играть за сборную Сенегала по отцовской линии).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Календарь Кубка Африки
Турнирная таблица Кубка Африки
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