Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Милан» — «Рома»: Паредес отыграл один мяч для гостей

В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте встречи полузащитник «Милана» Ясин Адли открыл счёт с передачи Тейани Рейндерса и вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Оливье Жиру увеличил преимущество «Милана». Ему ассистировал защитник Симон Кьер.

На 69-й минуте аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес отыграл один мяч, реализовав пенальти — 1:2. Паредес пробил прямо по центру, вратарь завалился в правый от себя угол.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.