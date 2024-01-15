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Куртуа вместе с женой сообщил, что ждёт ребёнка

Куртуа вместе с женой сообщил, что ждёт ребёнка
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и его жена Мишель Герциг сообщили, что ждут ребёнка.

«Наша любовь растёт. Не можем дождаться встречи с тобой», — написали Куртуа и Герциг в социальной сети. При этом пара выложила фотографию, где голкипер «сливочных» целует живот своей жены.

Фото: из личного архива Куртуа

Тибо и Мишель вместе с 2021-го и летом того же года сыграли свадьбу в Каннах, куда пригласили Флорентино Переса, Луку Модрича и Карима Бензема. Молодожёны подарили всем кроссовки с датой свадьбы и своими именами.

В нынешнем сезоне Куртуа получил разрыв крестообразной связки, из-за чего не играет и только восстанавливается. При этом на данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал» находится на втором месте с 48 очками.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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