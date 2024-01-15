«Сложный матч». Тренер «Реала» Анчелотти высказался о разгромной победе над «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу своей команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1).

«Матч оказался для нас сложным, это слишком крупный счёт, учитывая то, как играла «Барселона». При 3:1 игра была равной, и только после четвёртого гола соперник опустил руки. Возможно, после 2:0 мы слишком часто пытались убежать в контратаку, надо было чуть больше контролировать мяч», — приводит слова Анчелотти Movistar.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.