«Милан» — «Рома»: Тео Эрнандес восстановил преимущество хозяев в два мяча

В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте встречи полузащитник «Милана» Ясин Адли открыл счёт с передачи Тейани Рейндерса и вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Оливье Жиру увеличил преимущество «Милана». Ему ассистировал защитник Симон Кьер. На 69-й минуте аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес отыграл один мяч, реализовав пенальти.

На 84-й минуте французский защитник «Милана» Тео Эрнандес восстановил преимущество своей команды в два мяча, отличившись с передачи Жиру. Жиру элегантно пяткой между ног защитнику «Ромы» покатил на ход подключившемуся Эрнандесу, а Тео из пределов штрафной разрядил свою пушку. Мяч, едва не сломав перекладину, влетел в ворота.