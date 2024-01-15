Лещук — о «Слове пацана»: интересный сериал, но последняя серия разочаровала

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о популярном отечественном сериале «Слово пацана».

«Смотрел «Слово пацана». Хорошо снят, интересный сюжет, только последняя серия разочаровала. Думаю, даже если молодёжь посмотрит, ничего страшного не будет. Сейчас другие времена. Раньше нечего было делать, а сейчас компьютеры и телефоны. Детям сейчас не до этого.

В школе кто только не дерётся. Конечно, было. Может, раз пять. А ещё был случай уже после окончания школы. Я шёл с тренировки «Динамо» к метро. Возле него меня поджидали знакомые, с которыми я сильно поругался. Сначала пытался поговорить, но в итоге всё закончилось дракой. Через несколько лет этот же знакомый мне писал, чтобы поздравить с победой «Динамо», — приводит слова Лещука Sport24.

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу смогло собрать более миллиона просмотров.

Лещук в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах за «Динамо», где пропустил 14 мячей и пять игр сыграл «насухо».