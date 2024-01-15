Президент «Реала» Перес ответил на вопрос о Мбаппе после победы над «Барселоной»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном трансфере звёздного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных» после разгромной победы «Реала» над «Барселоной» в финальном матче Суперкубка Испании.

«Трансфер Мбаппе? Сейчас не тот день, чтобы говорить об этом, это день, чтобы поздравить игроков, которые у нас есть сейчас, а не тех, кто сейчас в другой команде», — приводит слова Переса Movistar.

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе всё ещё может продлить контракт с «ПСЖ». Также ещё раньше сообщалось, что Мбаппе недоволен ультиматумом, который поставило ему руководство «Реала». Согласно ему французский нападающий должен сообщить, подпишет ли он контракт с мадридским клубом до конца января или эта сделка не состоится.

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.