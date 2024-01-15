В «Барселоне» высказались о будущем Хави после разгрома в матче с «Реалом»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем главного тренера клуба Хави после поражения команды в финале Суперкубка Испании с «Реалом». Встреча прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 4:1.

«Вопросы о Хави не имеют смысла. Хави пользуется полным доверием со стороны всех нас. Это поражение не меняет наших планов», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

После 19 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 41 очко. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на девять очков.

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