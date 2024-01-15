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Президент «Реала» Перес отреагировал на победу в матче с «Барселоной»

Президент «Реала» Перес отреагировал на победу в матче с «Барселоной»
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на победу своей команды в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании.

«Я счастлив, потому что болельщики рады видеть хорошую игру. Как видно, здесь, в Саудовской Аравии, много болельщиков «Реала», у которых была одна из самых счастливых ночей», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

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