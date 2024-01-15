Стало известно, что Роберт Левандовски сказал Винисиусу перед исполнением пенальти

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пытался повлиять на концентрацию бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора перед исполнением пенальти в матче Суперкубка Испании. Польский футболист подошёл к игроку мадридской команды и попробовал вступить с ним в диалог.

«Ты будешь бить пенальти? Ты? Что ж, вперёд, исполняй пенальти», — приводит слова Левандовского Movistar.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: