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Кубок африканских наций, 14 января: результаты игрового дня

Кубок африканских наций, 14 января: результаты игрового дня
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14 января прошли три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

14 января, результаты игрового дня:

Группа А:

  • Нигерия — Экваториальная Гвинея — 1:1.

Группа В:

  • Египет — Мозамбик — 2:2.
  • Гана — Кабо-Верде — 1:2.

13 января в первом матче текущего розыгрыша турнира сборная Кот-д’Ивуара с комфортным преимуществом переиграла Гвинею-Бисау — 2:0.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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