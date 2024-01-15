Кубок африканских наций, 14 января: результаты игрового дня

14 января прошли три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
14 января, результаты игрового дня:
Группа А:
- Нигерия — Экваториальная Гвинея — 1:1.
Группа В:
- Египет — Мозамбик — 2:2.
- Гана — Кабо-Верде — 1:2.
13 января в первом матче текущего розыгрыша турнира сборная Кот-д’Ивуара с комфортным преимуществом переиграла Гвинею-Бисау — 2:0.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.