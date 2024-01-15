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Винисиус рассказал о конфликте с игроками «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Винисиус рассказал о конфликте с игроками «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал конфликт с футболистами «Барселоны» во время финального матча Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1)

Напомним, при счёте 4:1 в пользу «Реала» игрок «Барселоны» Рональд Араухо был удалён. После этого Винисиус жестом показал игрокам «Барселоны» (в том числе скамейке запасных каталонцев) счёт в матче, после того, как каталонцы начали возмущаться из-за красной карточки Араухо.

«Мне очень грустно, потому что все хотят конфликтовать со мной, поскольку знают, что появятся в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на игре, чтобы добиться успеха. Я не святой. Иногда я слишком много говорю или веду мяч, чего не следует делать, но я здесь, чтобы совершенствоваться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня», — приводит слова Винисиуса Ok Diario

Отметим, в этом матче Винисиус оформил хет-трик.

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Встреча Джеймса Хардена и Винисиуса Жуниора

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'
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