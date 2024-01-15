Фанаты «Реала» показали баннер в стиле GTA 6 с Винисиусом, Беллингемом и Родриго

Болельщики «Реала» принесли на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» баннер с изображением футболистов команды.

Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем, а также нападающие Винисиус Жуниор и Родриго нарисованы на плакате в гражданской одежде, а сам баннер выполнен в стиле компьютерной игры GTA 6. Надпись на плакате гласит: «Суперкубок Испании Xlll».

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»: