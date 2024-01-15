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Фанаты «Реала» показали баннер в стиле GTA 6 с Винисиусом, Беллингемом и Родриго

Фанаты «Реала» показали баннер в стиле GTA 6 с Винисиусом, Беллингемом и Родриго
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Болельщики «Реала» принесли на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» баннер с изображением футболистов команды.

Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем, а также нападающие Винисиус Жуниор и Родриго нарисованы на плакате в гражданской одежде, а сам баннер выполнен в стиле компьютерной игры GTA 6. Надпись на плакате гласит: «Суперкубок Испании Xlll».

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'
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