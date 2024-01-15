Джуд Беллингем отреагировал на свой первый трофей в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на победу своей команды в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании.
«Первый трофей с величайшим клубом в истории! Вперёд, Мадрид!» — написал Беллингем в одной из социальных сетей.
Англичанин Джуд Беллингем перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом.
Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.
Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7' 2:0 Винисиус Жуниор – 10' 2:1 Левандовски – 33' 3:1 Винисиус Жуниор – 39' 4:1 Родриго – 64'
Удаления: нет / Араухо – 71'
Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:
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