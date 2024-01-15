Джуд Беллингем отреагировал на свой первый трофей в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на победу своей команды в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании.

«Первый трофей с величайшим клубом в истории! Вперёд, Мадрид!» — написал Беллингем в одной из социальных сетей.

Англичанин Джуд Беллингем перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: