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Анчелотти обошёл Зидана и вышел на второе место по количеству матчей во главе «Реала»

Анчелотти обошёл Зидана и вышел на второе место по количеству матчей во главе «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обошёл экс-наставника «сливочных» Зинедина Зидана по количеству матчей во главе мадридского клуба. Матч с «Барселоной» (4:1) в Суперкубке Испании стал для итальянца 264-м на посту тренера мадридского клуба.

Абсолютный рекордсмен по количеству игр у руля «Реала» — Мигель Муньос (605 матчей). Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со «сливочными» с 2013 по 2015 год.

Под его руководством «сливочные» становились чемпионом Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти «Реал» два раза выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу. Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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