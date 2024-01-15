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Левандовски опубликовал пост после разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Реалом»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал разгромное поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Реалом». Матч прошёл в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» и завершился победой «Королевского клуба» со счётом 4:1.

«Неприемлемый результат сегодня вечером. Искренние извинения всем», — написал Левандовски в своей социальной сети.

Левандовски в этой встрече забил единственный гол за «Барселону».

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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