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Левандовски опубликовал пост после разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Реалом»

Левандовски опубликовал пост после разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Реалом»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал разгромное поражение команды в финальном матче Суперкубка Испании с «Реалом». Матч прошёл в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк» и завершился победой «Королевского клуба» со счётом 4:1.

«Неприемлемый результат сегодня вечером. Искренние извинения всем», — написал Левандовски в своей социальной сети.

Левандовски в этой встрече забил единственный гол за «Барселону».

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'

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