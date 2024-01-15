Далер Кузяев заявил, что процесс его адаптации к футболу во Франции завершён

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о процессе своей адаптации к футболу в чемпионате Франции.

«Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие. Я и в России получал удовольствие, просто здесь новый опыт, новый вызов для меня и тем интересно интереснее для меня будет дальше», — сказал Кузяев в видео, опубликованном в телеграм-канале «ШМУРНОВ ТАЙМ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей Лиги 1 «Гавр» располагается на 11-м месте с 22 очками. В следующем матче команда Далера Кузяева сыграет с «Шатору» в Кубке Франции.

Материалы по теме Далер Кузяев высказался о своей голевой передаче в матче с «Лионом»

Первая тренировка Кузяева в «Гавре»: