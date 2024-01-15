Сергей Семак высказался о сборах «Зенита» в Абу-Даби

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил условия в Абу-Даби, где команда проводит зимние сборы.

«Города мы еще не видели — только прилетели. Поле в хорошем состоянии, отель хороший и находится в пешей доступности. Мы всегда стараемся подбирать место для сборов исходя из логистики — никому не хочется ездить, это потеря времени и не так удобно. Мы воспользовались этой опцией — здесь хорошее поле и хороший отель в пешей доступности.

К сожалению, локация, которую мы выбирали в Дубае в предыдущие годы, оказалась недоступна. Тот отель, в котором мы жили раньше, требовал перемещений, а качество газона, на котором мы тренировались, не всегда оптимально. На мой взгляд, это хороший выбор, все условия для хороших сборов у нас есть», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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