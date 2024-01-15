«Он сияет почти всегда». Флорентино Перес об игре Винисиуса Жуниора

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оценил игру вингера Винисиуса Жуниора в финале Суперкубка Испании с «Барселоной».

«Он сияет почти всегда, сегодня он их заслужил и очень счастлив. Усилия, которые он прилагает в каждом матче, феноменальны, поэтому он один из лучших в мире. Он очень молод, он счастлив, и это то, что он очень хорош, и с каждым годом он будет становиться все лучше», — приводит слова Переса marca.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

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