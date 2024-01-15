«Реал» разгромил «Барселону», первая победа Медведева в Австралии. Главное к утру

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании со счётом 4:1, российский теннисист Даниил Медведев на отказе соперника Теренса Атмана вышел во второй тур Australian Open – 2024, «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз», а российский нападающий Артемий Панарин отметился голом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

«Реал» разгромил «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании. Даниил Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open Гол Панарина и 24 сейва Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном». «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2 в матче АПЛ. Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира и покинула Australian Open «Милан» обыграл «Рому» в Серии А, Жиру отметился голом и ассистом. Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории «Реала». Украинка Ястремская разгромила седьмую ракетку мира на старте Australian Open. В Латвии допустили бойкот участия в ОИ-2024 в случае допуска россиян и белорусов Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open – 2024. Винисиус рассказал о конфликте с игроками «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Ронни О`Салливан стал победителем турнира Masters-2024.

Результаты игрового дня НХЛ 15 января Результаты игрового дня НХЛ 15 января