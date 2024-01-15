«Реал» разгромил «Барселону», первая победа Медведева в Австралии. Главное к утру
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании со счётом 4:1, российский теннисист Даниил Медведев на отказе соперника Теренса Атмана вышел во второй тур Australian Open – 2024, «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз», а российский нападающий Артемий Панарин отметился голом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» разгромил «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании.
- Даниил Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open
- Гол Панарина и 24 сейва Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном».
- «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2 в матче АПЛ.
- Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира и покинула Australian Open
- «Милан» обыграл «Рому» в Серии А, Жиру отметился голом и ассистом.
- Флорентино Перес стал самым титулованным президентом в истории «Реала».
- Украинка Ястремская разгромила седьмую ракетку мира на старте Australian Open.
- В Латвии допустили бойкот участия в ОИ-2024 в случае допуска россиян и белорусов
- Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open – 2024.
- Винисиус рассказал о конфликте с игроками «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
- Ронни О`Салливан стал победителем турнира Masters-2024.
Результаты игрового дня НХЛ 15 января
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