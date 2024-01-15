Уткин — об «эль класико»: это просто ВИНИроятно!

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на разгромную победу мадридского «Реала» в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 4:1. Уткин в своей публикации сделал отсылку к главному герою матча — Винисиусу Жуниору, который оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

«Это просто ВИНИроятно!» — написал Уткин в своём телеграм-канале, прикрепив фото бразильского вингера «Реала».

Напомним, уже на седьмой минуте встречи Винисиус Жуниор открыл счёт в матче и вывел «сливочных» вперёд. Свой первый гол бразильский вингер «Реала» отпраздновал в стиле легенды мадридского клуба Криштиану Роналду, повторив его знаменитую позу и прыжок с криком. Позже Винисиус забил ещё два мяча.