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Уткин — об «эль класико»: это просто ВИНИроятно!

Уткин — об «эль класико»: это просто ВИНИроятно!
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на разгромную победу мадридского «Реала» в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 4:1. Уткин в своей публикации сделал отсылку к главному герою матча — Винисиусу Жуниору, который оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

«Это просто ВИНИроятно!» — написал Уткин в своём телеграм-канале, прикрепив фото бразильского вингера «Реала».

Напомним, уже на седьмой минуте встречи Винисиус Жуниор открыл счёт в матче и вывел «сливочных» вперёд. Свой первый гол бразильский вингер «Реала» отпраздновал в стиле легенды мадридского клуба Криштиану Роналду, повторив его знаменитую позу и прыжок с криком. Позже Винисиус забил ещё два мяча.

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