Семак: сезон для нас складывается сложно, дай бог, нас минуют пандемии и травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признал, что нынешний сезон для сине-бело-голубых складывается достаточно сложно. Тем не менее специалист выразил надежду на то, что команда сможет хорошо подготовиться к возобновлению сезона после зимней паузы.

«У нас достаточное количество игроков и, дай бог, нас минуют различные пандемии и травмы и мы сможем сыграть больше и дать возможность сыграть всем, чтобы мы посмотрели прежде всего на тех игроков, которые получали меньше игровой практики. Сезон для нас складывался достаточно сложно — некоторые игроки присоединились позже и у них не было возможности с листа вписаться в нашу игру. Сейчас у нас есть время на подготовку, мы посмотрим на игру тех футболистов, которые получали меньше игровой практики. Форму они набрали, тренируются хорошо, но игр не хватало, чтобы мы могли правильно оценить состояние — насколько эти футболисты понимают наши требования, насколько они смогли вписаться в нашу игру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в пяти последних сезонах подряд. Лидером нынешнего розыгрыша чемпионата является «Краснодар».