Свен-Йоран Эрикссон: я всегда был фанатом «Ливерпуля» и хотел тренировать эту команду

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон признался, что поддерживает футбольный клуб «Ливерпуль». Напомним, ранее стало известно, что у шведского специалиста обнаружили онкологическое заболевание.

«Мой отец по-прежнему болеет за «Ливерпуль», да и я тоже. Я всегда был фанатом «красных». И всегда хотел стать тренером «Ливерпуля», хотя и понятно, что этого не произойдёт. Но да, я всё ещё болельщик мерсисайдцев», — приводит слова Эрикссона Sky Sports.

На прошлой неделе шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».