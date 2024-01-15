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Суперкубок Испании стал первым клубным трофеем в карьере 33-летнего игрока «Реала» Хоселу

Суперкубок Испании стал первым клубным трофеем в карьере 33-летнего игрока «Реала» Хоселу
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33-летний нападающий мадридского «Реала» Хоселу вместе с клубом одержал победу в Суперкубке Испании, обыграв в финальном матче каталонскую «Барселону» со счётом 4:1. Этот трофей стал для футболиста первым в карьере на клубном уровне.

Отметим, что в 2023 году Хоселу вместе со сборной Испании выиграл Лигу наций УЕФА.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в статусе арендованного до конца сезона-2023/2024. Сумма сделки составила € 500 тыс. Ранее нападающий выступал за «РМ Кастилья» с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

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