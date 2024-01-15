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Болельщика из Ганы арестовали после нападения на тренера сборной Криса Хьютона

Болельщика из Ганы арестовали после нападения на тренера сборной Криса Хьютона
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Болельщик из Ганы был арестован после нападения на главного тренера ганской команды Криса Хьютона. Об этом сообщает Actu Foot Afrique в социальной сети X (бывший Twitter). Напомним, Гана проиграла Кабо-Верде в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций со счётом 1:2.

Игра между национальными командами Ганы и Кабо-Верде состоялась накануне, 14 января. Кубок африканских наций принимают шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Сборная Ганы играет в группе B c национальными командами Кабо-Верде, Мозамбика и Египта.

Национальная команда Ганы — четырёхкратный победитель Кубка африканских наций. В последний раз ганцы выигрывали это соревнование в 1982 году, а в 2015-м, 2010-м и 1992-м стали серебряными призёрами.

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