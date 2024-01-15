Болельщика из Ганы арестовали после нападения на тренера сборной Криса Хьютона

Болельщик из Ганы был арестован после нападения на главного тренера ганской команды Криса Хьютона. Об этом сообщает Actu Foot Afrique в социальной сети X (бывший Twitter). Напомним, Гана проиграла Кабо-Верде в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций со счётом 1:2.

Игра между национальными командами Ганы и Кабо-Верде состоялась накануне, 14 января. Кубок африканских наций принимают шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Сборная Ганы играет в группе B c национальными командами Кабо-Верде, Мозамбика и Египта.

Национальная команда Ганы — четырёхкратный победитель Кубка африканских наций. В последний раз ганцы выигрывали это соревнование в 1982 году, а в 2015-м, 2010-м и 1992-м стали серебряными призёрами.