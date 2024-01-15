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«Мы должны дать Арде время». Игрок «Реала» Рюдигер — о Гюлере

«Мы должны дать Арде время». Игрок «Реала» Рюдигер — о Гюлере
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер поддержал своего одноклубника Арду Гюлера, который получает небольшое количество игровой практики.

«Арда Гюлер — очень талантливый игрок. В Турции определённо есть талантливые игроки. Мы должны дать Арде время. Он прошёл через сложный период, восстановился после травмы. Он становится лучше с каждым днём», — приводит слова Рюдигера Madrid Zone.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» лишь два неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Турок пропустил первую часть сезона из-за травм колена и бедра.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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