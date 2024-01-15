Круговой, которого СМИ связывали с ЦСКА, высказался о начале сборов в составе «Зенита»

Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался о старте зимних тренировочных сборов в составе «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что игрок может перейти в московский ПФК ЦСКА. Также Круговой поделился впечатлениями от инфраструктуры в Абу-Даби, где «Зенит» проводит сборы впервые.

«Ощущения отличные, сборы начались! Самое главное сейчас — это набрать физические данные, в оптимальное состояние прийти. Понятно, что первое время будет тяжело, но это сборы — уверен, что ежедневная работа приведёт к успеху.

Тяжеловато в самые первые дни, но с каждым днём мы будем готовиться всё лучше и нам будет всё легче и легче. Как впечатления от Абу-Даби? Всё отлично, условия — на высшем уровне. Поле отличное, состояние газона превосходное. Погода — супер!» — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.