Круговой — о сборах «Зенита»: возможность начать с чистого листа, есть время показать себя

Футболист «Зенита» Данил Круговой считает, что сборы — это возможность начать сезон с чистого листа. По его мнению, в этот период у каждого игрока есть время показать свои лучшие качества.

«На этих сборах будет много товарищеских игр, и я думаю, что это хорошо — лучше прибавлять через игру, чем тренироваться. Это лучше для каждого футболиста. Первая игра будет с «Динамо» из Самарканда — думаю, каждый сыграет по тайму, у всех будет время для того, чтобы проявить себя. Вообще, сборы — возможность начать с чистого листа, заново. Месяц отдыха тяжело даётся, а сейчас у всех есть время на то, чтобы показать себя», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Кругового в состав ПФК ЦСКА.