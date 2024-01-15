Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой — о сборах «Зенита»: возможность начать с чистого листа, есть время показать себя

Круговой — о сборах «Зенита»: возможность начать с чистого листа, есть время показать себя
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Зенита» Данил Круговой считает, что сборы — это возможность начать сезон с чистого листа. По его мнению, в этот период у каждого игрока есть время показать свои лучшие качества.

«На этих сборах будет много товарищеских игр, и я думаю, что это хорошо — лучше прибавлять через игру, чем тренироваться. Это лучше для каждого футболиста. Первая игра будет с «Динамо» из Самарканда — думаю, каждый сыграет по тайму, у всех будет время для того, чтобы проявить себя. Вообще, сборы — возможность начать с чистого листа, заново. Месяц отдыха тяжело даётся, а сейчас у всех есть время на то, чтобы показать себя», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Кругового в состав ПФК ЦСКА.

Материалы по теме
ЦСКА уводит у «Зенита» ценного игрока. Почему Круговой — обидная потеря для чемпиона
ЦСКА уводит у «Зенита» ценного игрока. Почему Круговой — обидная потеря для чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android