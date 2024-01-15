«Китайцев видел». Игорь Дивеев рассказал о первом дне сборов ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, всё ещё восстанавливающийся от травмы, поделился впечатлениями от начала первого тренировочного сбора с командой, который проходит в Абу-Даби.

«Команда готова к сбору, ни у кого нет лишнего веса, готовимся к чемпионату.

Рассказать что-то интересное для заголовков? Китайцев видел на сборах. Дружелюбные хорошие ребята», — приводит слова Дивеева пресс-служба клуба.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Напомним, 24-летний центральный защитник получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го, у футболиста был перелом большеберцовой кости.