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Источник: Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»

Источник: Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров обсудил с новым спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом вопрос комплектования второй команды красно-белых, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, Комбаров уже утверждён тренером «Спартака-2». В ближайшее время клуб должен объявить о назначении бывшего футболиста на тренерскую должность.

Напомним, команда «Спартак-2» была расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что она будет возрождена. По более ранним сведениям СМИ, главным тренером московского коллектива станет Дмитрий Комбаров.

36-летний Дмитрий Комбаров с лета 2022 года возглавляет петербургскую «Звезду». Отметим, что это его первый клуб в профессиональной тренерской карьере.

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